Selle rubate al maneggio e ritrovate online

Da Pian dell’Elmo a Pesaro si è sviluppata e conclusa un’impegnativa operazione dei carabinieri di Apiro, culminata con il recupero del bottino di un furto ai danni del maneggio "Il gaucho" di Gabriele Chiucchi.

Nei giorni scorsi, recatosi nel proprio magazzino a Pian del’Elmo, Chiucchi aveva scoperto che, forzata la porta dell’ingresso, il locale era stato completamente svuotato: otto selle, alcune anche d’epoca, finimenti, materiale da maniscalco, tutto era sparito. Superato il momento della costernazione, Chiucchi aveva iniziato ad attivarsi per poter rimediare in qualche modo alla situazione. Consultando sul cellulare il sito "Subito.it" in cui si pubblicano annunci di vendita riguardanti anche il settore dell’ippica. Chiucchi ha constatato così che c’era la proposta della vendita di otto selle: erano le sue. Subito è andato a presentare denuncia ai carabinieri di Apiro, segnalando quanto apparso sul sito. Visto che c’era il numero telefonico relativo alla cessione, registrandolo i militari hanno consigliato a Chiucchi di contattare on-line il sito qualificandosi come interessato all’acquisto. Contattarlo, sì, ma non direttamente: dai carabinieri gli è stato suggerito di far perfezionare le intese da un amico non apirano, che si è spacciato per il proprietario di un maneggio in Emilia Romagna. Il venditore ha accettato la proposta e precisato quanto riguardante gli accordi per la vendita, fissando un appuntamento a Pesaro, nei pressi dell’uscita dell’autostrada.

Chiucchi in auto, ricevendo dall’amico le comunicazioni in tempo reale e seguito dal mezzo dei carabinieri in borghese, si stava avvicinando al luogo dell’incontro, quando ha avuto un paio di notizie sulla variazione del posto, definitivamente stabilito in un’area della zona industriale pesarese adiacente all’autostrada. Arrivati Chiucchi e i carabinieri, accanto a una grossa auto dai vetri oscurati, hanno trovato una 40enne, di orogini straniere ma residente nell’Anconetano, come poi accertato, la quale ha sollevato lo sportello del bagagliaio e mostrato tutto il materiale in vendita. A quel punto sono entrati in azione i carabinieri, ai quali però lei non ha fornito spiegazioni sulla provenienza di selle e quant’altro. Quindi la donna con la refurtiva è stata condotta nella caserma locale dell’Arma, dove Chiucchi ha effettuato il riconoscimento dell’intero materiale, che poi gli è stato restituito.

La donna è stata denunciata per ricettazione.