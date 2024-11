"Semafori e limite a 30: sicurezza per i pedoni"

Bisogna aumentare la visibilità degli attraversamenti pedonali lungo la statale e stabilire il limite dei 30 orari in quel tratto, se si vogliono mettere in sicurezza i pedoni e limitare l’inquinamento ambientale e acustico. Così come è necessario installare una centralina di misurazione dello smog". Lo chiede il Comitato cittadino per Porto Potenza, presieduto da Pierpaolo Pierucci, che ha scritto una lettera aperta rivolta al sindaco Noemi Tartabini. Per il gruppo di cittadini, diversi problemi riguardano la viabilità a Porto Potenza.

"Egregio sindaco, prendiamo spunto dalla buona iniziativa dell’amministrazione di adeguare due passaggi pedonali sulla statale e altri due a Potenza Picena – afferma Pierucci –. Però lo riteniamo un punto di inizio, che non diminuisce la nostra profonda preoccupazione riguardo alla crescente insicurezza degli attraversamenti sulla statale, nel tratto urbano di Porto Potenza. A distanza di un anno dall’annuncio del via alla progettazione all’Anas, ancora non ci è nota né la fattibilità né la tempistica reale per il by-pass sulla statale. Pertanto – aggiunge –, riteniamo fondamentale investire nella sicurezza in particolar modo della statale 16".

Ed ecco nel dettaglio le idee del Comitato cittadino per Porto Potenza. "È urgente portare il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo tutto il tratto urbano della statale per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, la riduzione dei rumori e dello smog – riprende il presidente Pierucci –. Poi rendere gli attraversamenti pedonali più visibili migliorando l’illuminazione e dotandoli di lampeggianti efficienti. E ancora: dove è possibile, dotare gli attraversamenti pedonali di isole tra le due carreggiate e installare segnali per avvisare automobilisti e motociclisti che i pedoni stanno attraversando la strada. Al contempo c’è da dotare il passaggio pedonale di piazza Stazione e i due successivi verso sud di semafori pedonali a chiamata, dotati di avvisatori acustici con contasecondi".

Sempre Pierucci osserva ancora: "Inoltre bisogna fare una manutenzione accurata e puntuale alle strisce e verificare che tutti i passaggi pedonali siano dotati di scivoli per disabili, oltre a installare una centralina di misurazione dello smog, in prossimità dell’impianto semaforico. Ma si potrebbe pure ponderare la scelta di realizzare un sottopasso pedonale tra piazza Stazione e traversa Torresi. In conclusione chiediamo all’amministrazione comunale, in particolare all’assessore Salvatore Palmiero, di intervenire tempestivamente per migliorare la sicurezza di tutti gli attraversamenti pedonali sulla statale 16 a Porto Potenza".

Giorgio Giannaccini