"Semaforo fuori uso, un rischio"

Da molte settimane non funziona il semaforo di Santa Maria Apparente, all’incrocio tra via del Torrione, la provinciale 485 e via del Molino. Impostato settimane fa sulla modalità lampeggiante per consentire lo scorrimento del traffico congestionato dagli intasamenti provocati dalla prima trance dei lavori sulla superstrada, non è stato ancora ripristinato il meccanismo del rosso e verde. "Ora l’incrocio è molto pericoloso e senza semaforo è rischioso attraversarlo, specialmente se da via del Torrione si vuole salire verso Civitanova Alta o viceversa" sottolinea Mirella Paglialunga (Per Civitanova) e pone il problema al sindaco, e al comandante de vigili urbani. "I lavori in superstrada - continua - in direzione Foligno sono terminati e non si capisce la necessità di continuare a tenere il semaforo perennemente lampeggiante. Il disservizio causato da questa scelta, qualunque sia la ragione, crea gravi rischi nelle ore di punta, particolarmente per i lavoratori della zona industriale e per gli utenti delle scuole. Se non si può ripristinare la funzionalità del semaforo in tempi brevi, nel frattempo si dovrebbe almeno prevedere la presenza di un vigile urbano per controllare il traffico e garantire la sicurezza stradale".