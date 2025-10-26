Semaforo non funziona e causa incidenti

Da strumento di regolazione del traffico a causa di incidenti. È la situazione paradossale riguardante il semaforo collocato lungo via Enrico Fermi a Montelupone, la via che porta alla strada "Regina". Installato da alcuni anni per indurre i conducenti a rallentare lungo un rettilineo in cui è stabilito un limite di 50 chilometri orari, non funziona più da molto tempo: luci spente, buio. Il fatto è che in alcune ore del giorno, quando la luce del sole va a battere sullo stesso semaforo, specie sul rosso, questo sembra acceso e funzionante. E così capita che qualcuno si trovi a dover "inchiodare" all’improvviso, con tutto quel che ne consegue: vale a dire tamponamenti, più o meno gravi. L’ultimo, in ordine di tempo, venerdì mattina, ha coinvolto tre veicoli e impegnato sia la Polizia municipale che i Carabineri di Montelupone. Ma si tratta dell’ennesimo incidente del genere, visto che ce ne sono stati a ripetizione. I residenti affermano di aver segnalato la situazione più volte, ma che, nonostante le rassicurazioni, nulla è stato fatto. Eppure è urgente intervenire: o aggiustando il semaforo, oppure rimuovendo l’impianto o anche, se proprio non si può fare meglio "incappucciarlo" per evitare che il rosso si "accenda" con la luce del sole.