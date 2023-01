Semaforo pedonale in via Trento, ci siamo

Partiranno nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, i lavori che porteranno all’installazione di un impianto semaforico pedonale lungo in via Trento, da localizzare all’altezza con l’intersezione di via IV Novembre, proprio su un incrocio particolarmente e notoriamente pericoloso, dove in passato si sono verificati diversi incidenti anche gravi. L’opera ha inoltre come obiettivo quello di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale in quanto, i veicoli che attraversano gli abitati della città ad alta velocità costituiscono una reale situazione di pericolo, specie per le fasce deboli della popolazione. "Un intervento importante che rientra tra le azioni che si è deciso di intraprendere per la tutela della sicurezza della cittadinanza, soprattutto nei confronti degli utenti deboli della strada come pedoni e ciclisti – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli –. Chiaramente sarà necessaria una modifica della viabilità per il tempo della durata dei lavori. Siamo consapevoli dei temporanei disagi che ognuno di noi potrà subire – ha chiosato –, ma sono certa che comprenderete la necessità di migliorare la sicurezza di un nodo così importante e così critico della viabilità cittadina".

Diego Pierluigi