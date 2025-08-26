Semaforo sulla statale Adriatica: "Ma perché ancora non funziona?"

Un semaforo è stato installato un mese fa dall’amministrazione comunale per facilitare l’attraversamento dei pedoni sulla statale Adriatica, in special modo per aiutare il via via dei bagnanti dalla spiaggia nord verso il quartiere di Fontespina, ma ancora non funziona. Una misura importante per la sicurezza (sono molti gli investimenti, anche sulle strisce pedonali), ma l’estate sta finendo e l’impianto è ancora spento. E tra i cittadini c’è chi, come Carlo Lattanzi, chiede pubblicamente agli uffici comunali – perché spiega di non essere riuscito a contattarli – quale sia la ragione che impedisce al Comune di attivare il semaforo.

"Da circa un mese – segnala – è stato installato, finalmente, un ottimo impianto semaforico per l’attraversamento pedonale sulla statale Adriatica, nel tratto di via Colombo a Fontespina, nei pressi del ristorante Stella Marina e di fronte al sottopasso che porta al lungomare e sbuca di fianco alla gelateria Coco Loco". Fin qui "tutto bene – sottolinea – e va detto grazie all’amministrazione del Comune". Solo che il semaforo ancora non è attivo. "Il problema – evidenzia Lattanzi – è che è stato installato circa un mese fa e a oggi non è stato ancora reso operativo. Luci spente! Siccome la sua utilità è soprattutto per il periodo estivo, e siamo già a fine agosto, chiedo perché ancora non funzioni". Una domanda, e una curiosità, legittime da girare ai competenti uffici del Comune se vorranno rispondergli e magari muovere le leve necessarie perché scatti il verde, e anche in quel tratto di strada si possa attraversare in totale sicurezza.