Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Rischio botulinoMorto a 20 anni autopsiaPatron del PapeeteCiclone extra tropicaleBar di Bologna fuori dal tempoSofia Raffaeli
Acquista il giornale
CronacaSemaforo sulla statale Adriatica: "Ma perché ancora non funziona?"
26 ago 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Semaforo sulla statale Adriatica: "Ma perché ancora non funziona?"

Semaforo sulla statale Adriatica: "Ma perché ancora non funziona?"

La segnalazione di un residente, che chiede all’amministrazione di attivare il sistema per la sicurezza dei pedoni.

La segnalazione di un residente, che chiede all’amministrazione di attivare il sistema per la sicurezza dei pedoni.

La segnalazione di un residente, che chiede all’amministrazione di attivare il sistema per la sicurezza dei pedoni.

Per approfondire:

Un semaforo è stato installato un mese fa dall’amministrazione comunale per facilitare l’attraversamento dei pedoni sulla statale Adriatica, in special modo per aiutare il via via dei bagnanti dalla spiaggia nord verso il quartiere di Fontespina, ma ancora non funziona. Una misura importante per la sicurezza (sono molti gli investimenti, anche sulle strisce pedonali), ma l’estate sta finendo e l’impianto è ancora spento. E tra i cittadini c’è chi, come Carlo Lattanzi, chiede pubblicamente agli uffici comunali – perché spiega di non essere riuscito a contattarli – quale sia la ragione che impedisce al Comune di attivare il semaforo.

"Da circa un mese – segnala – è stato installato, finalmente, un ottimo impianto semaforico per l’attraversamento pedonale sulla statale Adriatica, nel tratto di via Colombo a Fontespina, nei pressi del ristorante Stella Marina e di fronte al sottopasso che porta al lungomare e sbuca di fianco alla gelateria Coco Loco". Fin qui "tutto bene – sottolinea – e va detto grazie all’amministrazione del Comune". Solo che il semaforo ancora non è attivo. "Il problema – evidenzia Lattanzi – è che è stato installato circa un mese fa e a oggi non è stato ancora reso operativo. Luci spente! Siccome la sua utilità è soprattutto per il periodo estivo, e siamo già a fine agosto, chiedo perché ancora non funzioni". Una domanda, e una curiosità, legittime da girare ai competenti uffici del Comune se vorranno rispondergli e magari muovere le leve necessarie perché scatti il verde, e anche in quel tratto di strada si possa attraversare in totale sicurezza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza urbanaEstate