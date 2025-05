Semina il caos lungo le scalette. Grida e insulti contro la polizia

Apparentemente fuori di sé, urla per strada e insulta gli agenti sotto gli occhi preoccupati dei passanti e dei negozianti. Un’ora di paura e di allarme, ieri pomeriggio, lungo Piaggia della Torre, in pieno centro storico a Macerata. L’allarme è scattato intorno alle 17 quando un ragazzo di colore, africano, visibilmente alterato – secondo quello che hanno riferito diversi testimoni che hanno assistito alla scena – provenendo da piazza della Libertà è sceso giù per le scalette, a petto nudo e con i pantaloni arrotolati sopra le ginocchia, urlando frasi senza senso e insulti vari. I passanti e i commercianti della zona, vedendo quella scena e preoccupati per l’atteggiamento che sembrava aggressivo e fuori controllo dell’uomo, hanno allertato le forze dell’ordine. Sono stati minuti di preoccupazione. Sul posto, subito dopo le varie segnalazioni, sono intervenuti gli agenti della Questura. Alla vista della polizia, l’uomo ha proseguito con gli insulti, continuando ad urlare e a spaventare le persone. La cosa è andata avanti per diverso tempo e poi, alla fine, intorno alle 18, l’extracomunitario è stato bloccato dagli agenti e portato negli uffici della questura. La sua posizione è adesso al vaglio della polizia.