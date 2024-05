Semina il panico in Comune. Mamma patteggia tre mesi

Se l’era presa con gli agenti della polizia locale, dopo aver saputo che sua figlia sarebbe stata affidata al padre in via esclusiva. Per questo ieri ha patteggiato tre mesi una donna di Recanati.

Martedì mattina, la donna era stata chiamata nell’ufficio dei servizi sociali, per la notifica di un provvedimento del tribunale di Macerata, emesso nel corso della separazione dal marito: il tribunale aveva disposto che la figlia della coppia stesse solo con il padre, prevedendo solo una serie di incontri protetti con la madre. Per darle questa notizia, gli assistenti sociali avevano sollecitato la presenza della polizia locale, temendo che potessero esserci delle difficoltà. E in effetti la donna aveva preso molto male la comunicazione, iniziando a urlare e protestare contro il provvedimento. Allora erano stati chiamati anche i carabinieri e il 118, visto che lei era in evidente stato di agitazione. Per evitare che allontanassero la figlia, la donna aveva iniziato a insultare tutti, urlando a squarciagola perché non gliela portassero via. Le assistenti sociali avevano tentando di calmarla, ma lei aveva iniziato a prendere a calci un computer e le pareti della stanza dove era stata accompagnata.

Quando infine un’agente della polizia locale le si era avvicinata per impedire che si facesse male, l’aveva spinta facendola cadere. Con non poca fatica alla fine la donna era stata ammanettata e arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione del sostituto procuratore Claudio Rastrelli, portata ai domiciliari a casa dei genitori. Ieri in tribunale a Macerata per lei si è tenuto il processo per direttissima. Davanti al giudice Domenico Potetti l’avvocato difensore Eleonora Verdini ha fatto presenti le difficoltà personali della donna, con alcuni problemi di salute e affranta per l’allontanamento da lei della figlia, e alla fine ha patteggiato con il pm Francesca D’Arienzo la pena di tre mesi, con la sospensione condizionale. Così l’imputata è tornata in libertà. In aula la donna, in lacrime per tutta l’udienza, non ha rilasciato dichiarazioni.