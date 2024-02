Semina il panico nel bar. Patteggia e torna in libertà

Fuori controllo per aver bevuto troppo, un tunisino se l’è presa prima con i clienti di un bar e poi con i carabinieri, chiamati per calmarlo. È successo martedì pomeriggio in via Giovanni XXIII a Tolentino. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ieri mattina, dopo aver patteggiato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, è tornato in libertà.

Intorno alle 17.30, la titolare del bar "Every Day" in via Giovanni XXIII ha chiamato il 112, segnalando che un avventore ubriaco fradicio stava molestando i clienti e che lei non riusciva a mandarlo via. Appena arrivata al locale, la pattuglia dei carabinieri ha provato a identificare il soggetto, Ali Mhamdi, tunisino 49enne, ma quello, che girava con una bottiglia in mano, ha risposto subito malissimo, ha dato in escandescenze e ha iniziato a insultare i carabinieri con vari epiteti offensivi, minacciando di fargliela pagare e di ucciderli tutti. Fuori di sé, il nordafricano si aggirava per il locale dando calci agli arredi e urlando frasi sconnesse, e a un certo punto ha provato ad aggredire i militari: ha cercato di colpirne uno con una testata, poi lo ha preso a pugni sul braccio e sul fianco, e quando il collega è intervenuto per tentare di fermarlo ha colpito pure lui. Intanto in via Giovanni XXIII sono arrivati i rinforzi dei carabinieri e anche il 118.

Non riuscendo in alcun modo a calmare il tunisino, a un certo punto il personale sanitario gli ha dovuto dare un sedativo. Così sono riusciti a portarlo al pronto soccorso di Macerata, dove gli è stato trovato un tasso alcolemico molto elevato e dove l’uomo è risultato anche positivo ai cannabinoidi.

I due carabinieri, per le lesioni riportate nella colluttazione con lui, hanno avuto una prognosi di sette giorni ciascuno. Ieri mattina per lui, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in tribunale a Macerata si è tenuto il processo per direttissima, disposto dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli. In aula, davanti al giudice Domenico Potetti l’avvocato difensore Serenella Quarchioni ha chiesto di patteggiare la pena per il tunisino, concordata con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo a un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale visto che il 49enne non aveva precedenti. Dopo la sentenza dunque l’uomo è tornato in libertà.