Semina il panico sull’autobus e lo blocca per un’ora: denunciato

Si è beccato svariate denunce un 20enne di origine camerunense, residente nell’entroterra, perché aveva dato in escandescenze mentre si trovava all’interno di un autobus senza biglietto e quindi se l’era presa in malo modo con il controllore. Il fatto aveva visto l’intervento dei carabinieri della caserma di Corridonia del nucleo radiomobile di Macerata, e risale al 30 agosto. Inizialmente, una pattuglia era giunta sul posto e aveva cercato di calmare il 20enne ma lui si era rifiutato di indicare le proprie generalità e soprattutto di scendere dal mezzo per permettere la ripresa della corsa. Dopo circa un’ora era arrivata la seconda pattuglia del nucleo radiomobile, che aveva fatto scendere il giovane dall’autobus per poi condurlo in caserma. Alla fine, il 20enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla sua identità e interruzione di pubblico servizio, visto che l’autobus è stato fermo per più di un’ora. Ma negli ultimi tempi sono state numerose le attività dei carabinieri della Compagnia di Macerata, tra patenti ritirate, denunce e segnalazioni per droga. La sera del 27 agosto i militari di Corridonia hanno intimato l’alt a un’Audi A3, condotta da un rumeno di 36 anni che abita in città, giudicando pericolosa la sua guida. Tuttavia il 36enne ha rifiutato di sottoporsi all’acoltest e, dai successivi accertamenti, è emerso che era sprovvisto della patente in quanto non l’aveva mai conseguita. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per rifiuto di sottoporsi all’etilometro. Inoltre, essendo già stato sanzionato per la stessa violazione, si è beccato pure un’altra denuncia per guida senza patente.

Come se non bastasse, il veicolo non era assicurato ed è stato sequestrato.

Invece un 41enne di Camerino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La notte del 2 settembre la pattuglia gli aveva intimato l’alt, mentre lui era al volante di una Mercedes su corso Cavour. Sottoposto all’etilometro è stato accertato che aveva un tasso alcolemico pari a 1,64 grammi per litro ed è scattato il ritiro della patente. Infine, il radiomobile e i carabinieri di Cingoli hanno trovato addosso a un 18enne, a un 28enne e a un 31enne - tutti residenti a Macerata - delle piccole quantità di hashish e marijuana. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura. Però il 31enne era stato sorpreso con la droga mentre era alla guida di un’auto, e dunque gli è stata ritirata la patente.