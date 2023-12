Unimc domani organizza un seminario, "Tra narrazione e rappresentazione", che vuole indagare la lettura e il teatro come crescita personale e discutere gli esiti del progetto "Tra le righe", del bando "Educare alla lettura" promosso dal Cepell, il Centro per il libro e la lettura, un istituto autonomo del Ministero della cultura. Dopo un’introduzione teorica dalle 14.15, nella seconda parte verranno condivisi e discussi i risultati del progetto, promosso da Specchi sonori come ente capofila con Aenigma teatro e l’Osservatorio di genere di Macerata. Interverranno Marianna De Leoni e Claudio Rovagna dell’associazione Specchi sonori, Vito Minoia e Romina Mascioli di Aenigma teatro e Silvia Casilio, Elena Carrano, Claudia Santoni e Antonio Simonelli dell’Osservatorio di genere. Dalle 16.30 saranno condivisi contenuti, esiti e riflessioni con i partecipanti.