"Sémo nati tutti èllo", ricordi del quartiere marinaro

"Sémo nati tutti èllo". Racconti, storie, foto del quartiere marinaro rivissuto in un documentario di Primo Recchioni e di Cristiana Chiavari. Sarà presentato oggi alle 17, nella sala conferenze Fratini del Banco Marchigiano, in vicolo Nettuno.

Un vero atto d’amore verso la città, che nasce dal ricco cassetto dei suoi ricordi. Il titolo prende nome da un vecchio pescatore, che alla richiesta di dove fosse nato, rispose così: "Primé, sémo nati tutti èllo". "Èllo" è appunto il quartiere marinaro, il quadrilatero che comprende il vialetto nord di piazza XX Settembre, il lato mare di corso Umberto I, via Duca degli Abruzzi e parte di via Matteotti. Una zona dove la strada era un luogo di culto per stare insieme, dare quattro calci al pallone, sbucciarsi gomiti e ginocchia. Il lavoro è stato realizzato con Cristiana Chiavari, il montaggio è di Alberto D’Agostino, i disegni sono di Marilena Di Rosa.

"Sono ricordi di un quartiere – sottolinea Recchioni – che è il nucleo abitativo più importante a ridosso del porto, da cui si è sviluppata poi la città passando dalla povertà di una società matriarcale del secolo scorso, sino all’espandersi dell’attività della pesca che portò, pian piano, a un innalzamento del tenore di vita e alla realizzazione di servizi primari come l’arrivo dell’acqua, la rete fognante, la pescheria e altre importanti attività". Il lavoro di Recchioni arricchisce la pubblicistica già piuttosto corposa della storia di Civitanova, con un nuovo capitolo.

Giuliano Forani