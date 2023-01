"Sempre meno tamponi La gente si è stancata"

di Lucia Gentili

Cambia il fronte tamponi, con uno scenario completamente diverso mettendo a confronto l’inizio del 2022 e del 2023. E allo stesso tempo le farmacie di Tolentino segnalano la carenza di farmaci, basti pensare all’ibuprofene (anche per bambini). L’anno scorso, in questo periodo, davanti al Laboratorio Gamma di viale Matteotti c’erano file lunghissime. "In una mattinata ne facevamo circa 450 – spiega Simone Pierdomenico, responsabile amministrativo e titolare insieme alla dottoressa Adriana Mirizio –. Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ne abbiamo fatti tre. Ovviamente speriamo resti così. È proprio cambiata la percezione del Covid, molte persone sono vaccinate, è stato tolto l’obbligo delle mascherine, non ci sono più le restrizioni. Ed è cambiata anche la sintomatologia, spesso non ci sono sintomi. E poi la gente è stanca della situazione. Le stesse istituzioni non danno più il bollettino quotidiano con i numeri dei contagiati da tempo, mentre prima la Regione ci chiedeva i dati per avere il quadro". Di contro, il laboratorio (che è composto da 12 unità, tutte donne tranne Pierdomenico, tra cui Ilenia Del Bello, Elena Quadrini, Valentina Cotica e Martina Lombardelli nella foto), ha registrato un aumento della richiesta di test da streptococco sui bambini, che dà febbre e mal di gola. "Non è paragonabile l’inizio 2022 con l’inizio 2023 – aggiungono dalla Farmacia Centrale Bonifazi, di piazza –. Da tempo non si registrano picchi. A parte l’influenza anticipata, tra metà novembre e inizio dicembre, con determinati sintomi, ora la situazione sembra rientrata. C’è però carenza di farmaci". Il dottor Alberto Marcelletti, della storica farmacia omonima in via Roma, ha registrato invece, essendo stato aperto anche sotto le festività, un lieve incremento di tamponi, prima e dopo le rimpatriate in famiglia. Ed evidenzia la mancanza di farmaci. "Oggi abbiamo contato ottanta righe di mancanze negli ordini – spiega –, cosa che non succedeva da anni. Da un lato c’è proprio difficoltà di reperimento dei prodotti, dei principi attivi, a partire dall’ibuprofene. Dall’altro le persone, allarmate, hanno fatto una grande scorta nei mesi scorsi, quando sentivano in tv che i medicinali non si trovavano. Anche l’ossigeno è carente, ma siamo riusciti comunque a soddisfare le richieste di Tolentino e dei comuni limitrofi". Non si sa se abbiano inciso rincari, guerra o speculazione. "Ma speriamo si risolva presto", conclude.