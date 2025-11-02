Sempre più adesioni a Vivere Civitanova

Effetto calamita per Viviamo Civitanova, che attrae le iscrizioni delle attività del centro e in particolare del borgo marinaro. "Servono risposte sui temi reali del commercio, non spot momentanei" la motivazione della migrazione. "Nel 2025 dodici attività del centro hanno scelto di aderire alla nostra associazione abbandonando quella di categoria. Una scelta che nasce da una consapevolezza evidente a chi vive il commercio ogni giorno con il peso dei costi, delle tasse e delle responsabilità imprenditoriali: i negozi non vivono di foto" commenta Manola Gironacci, presidente di Viviamo Civitanova.

Le condizioni a suo giudizio su cui ragionare per riaccendere il commercio sono "decoro urbano, accoglienza, parcheggi accessibili e fruibili, sicurezza. Sono questi i fattori che determinano flussi, presenza, permanenza e acquisto". Gli eventi certo, "ma con la risoluzione delle criticità strutturali. Se non sono inseriti in una strategia rimangono spot che non modificano la tendenza: la desertificazione dei centri commerciali naturali".

Quanto al fatto che la sua associazione faccia shopping fuori dai propri confini "succede perché qui c’è una visione chiara e coerente. Il commercio ha bisogno di politiche, non di passerelle".