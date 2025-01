Sempre più alta l’età delle mamme: "Un parto su cinque con over 40"

Circa il 20 per cento delle nascite è coperto dalle over 40 nel nostro territorio. A fare il quadro è il dottor Mauro Pelagalli, a capo del dipartimento Materno-Infantile di Macerata e Civitanova (e primario dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia del capoluogo di provincia). "Invecchia la popolazione e anche l’età delle mamme avanza – spiega il dottore – ma sta venendo meno una nozione: avere il ciclo mestruale non significa per forza di cose fertilità. Subentra la difficoltà ad avere una buona fertilizzazione degli ovociti a 42-43 anni. Va evidenziata una cosa importante però: chi è al terzo figlio a quest’età ha un tasso di fertilità maggiore rispetto a chi prova a fare il primo. Perché l’organismo è già predisposto, biologicamente già testato. Si tratta di "armonia" della fertilità. Chi è al primo figlio a 42-43 anni può trovare ostacoli importanti, tra cui la bassa capacità che gli ovociti della paziente vengano fertilizzati dallo spermatozoo. A questo deve sommarsi la progressiva diminuzione della fertilità maschile, legata all’esposizione prolungata, nel tempo, alle sostanze inquinanti (ciò che mangiamo, respiriamo, alcol, fumo ecc) in quanto, di media, i partner hanno tra i 45 e i 48 anni". Questo più l’abbassamento della qualità degli ovociti porta a maggiori difficoltà di rimanere incinta. "Le nostre equipe mettono a disposizione le terapie per migliorare la fertilità – ha aggiunto il dottor Pelagalli –. Fra le tecniche, spesso, a fare la differenza è la fecondazione assistita. Su 1.200 bambini, per fare un esempio, 120 nascono con questa tecnica, il 10 per cento". Nel 2018 all’ospedale di Macerata una donna di 52 anni ha dato alla luce due gemelli. Quella delle partorienti over "è una tendenza che ormai va avanti da almeno un decennio e che ritengo sia riconducibile a diversi fattori – aveva spiegato il primario –. C’è, innanzitutto, un fattore economico-sociale. Le donne hanno assunto un ruolo sempre più importante, anche in incarichi dirigenziali che richiedono una dedizione forte, diciamo tra i 22 e i 38 anni, gli anni della maggiore fertilità".

l. g.