Sempre più Comuni coinvolti "Unione Montana fondamentale"

La rete dei piccoli borghi. Ma anche la rete di partner istituzionali e privati. Tutti insieme per un grande contenitore culturale. Il Festival Storie è un caso virtuoso di unione vincente, in questo caso partita dal basso che è cresciuta negli anni: 5 Comuni per la prima edizione, 8 per la seconda, addirittura 11 per il cartellone attuale. Chi crede fermamente nella proposta culturale del Festival Storie è l’Unione Montana dei Monti Azzurri il cui presidente, Giampiero Feliciotti, è tra i principali sostenitori anche da un punto di vista economico. "Il ruolo dell’Unione Montana dei Monti Azzurri è fondamentale – sottolinea Matteo Pompei, sindaco di Monte San Martino –. Non va dimenticato che una parte dovuta dai Comuni del Maceratese è coperta dall’Unione Montana guidata dal presidente Feliciotti, da sempre primo sostenitore della cultura nell’area di sua pertinenza". Per quanto concerne Monte San Martino, va detto che grazie al Festival Storie si è creata una rete nella rete, infatti, la locale Pro Loco, guidata da Fabiola Anselmi, e la locale Società di Mutuo Soccorso, presieduta da Vittorio Barchetta, hanno collaborato alla riuscita del Festival Storie collocando due date per Monte San Martino all’interno di manifestazioni paesane. Luca Giuseppetti, sindaco di Caldarola, debutta quest’anno nel Festival Storie. Gli altri due Comuni all’esordio nella rassegna sono Grottazzolina e Loro Piceno. "Siamo orgogliosi di far parte del circuito del Festival Storie – spiega Giuseppetti –. Un grazie particolare alla direzione artistica e a Progetto Musical. L’intervento dell’Unione Montana dei Monti Azzurri è stato decisivo nella decisione di aderire al contenitore culturale. E di questo ringrazio il presidente Feliciotti. Grazie alla cultura, ben undici comuni da giugno a dicembre parleranno lo stesso linguaggio, senza farne questioni di campanile. E non è poco".

a.c.