"Sempre più donne frequentano la moschea"

Sono entrate da un altro ingresso e hanno partecipato alle celebrazioni religiose in uno spazio a loro riservato. Sono belle, sorridenti e indossano lunghi vestiti colorati le donne che ieri hanno preso parte al momento di preghiera nel centro culturale a San Marone. Non solo preghiera e riflessione, ma anche un’occasione per ritrovarsi e tante di loro hanno portato qualcosa da mangiare poi tutti insieme, una volta terminate le celebrazioni.

"Oggi (ieri, ndr) per noi è un giorno di festa – ha raccontato una donna di origini marocchine, che vive a Civitanova da tanti anni –. Per la nostra cultura la donna è sacra, non è vero che ci vogliono relegate in casa. Nel Corano c’è una sezione che parla soltanto della donna, e non c’è per l’uomo. Prima erano poche le donne che frequentavano la moschea. Quando sono arrivata qui anni fa eravamo poche, sempre le stesse. Negli ultimi anni, invece, siamo sempre di più". "Il digiuno è un momento che serve anche per farci comprendere come stanno le persone che non hanno niente, le persone che soffrono – ha raccontato un’altra giovane donna, nel nostro Paese da 14 anni –. Alla fine del Ramadan, ogni famiglia raccoglie delle offerte da donare poi alle persone che hanno più bisogno".

