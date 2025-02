"Sempre più segnalazioni dai lavoratori"

Una storia di retribuzioni non corrisposte. Ieri era presente anche il segretario generale Fillea Cgil di Macerata Matteo Ferretti sul posto. "Esprimiamo profonda preoccupazione rispetto a quanto accaduto, con i lavoratori impiegati nel cantiere saliti in cima alla gru per denunciare le mancate retribuzioni – spiega il sindacalista –. Pur non condividendo la decisione presa dalle maestranze di salire sulla gru, assumendo di fatto un rischio per la loro sicurezza, non possiamo non cogliere la disperazione di chi pur lavorando da diversi mesi non venga giustamente retribuito. Per tale motivo abbiamo ritenuto doveroso recarci in loco per cogliere cosa stesse accadendo e attivarci per sostenere le rivendicazioni dei lavoratori. Riscontriamo sempre più spesso, rispetto all’attività che quotidianamente svolgiamo all’interno del cratere post-sisma 2016, mancate retribuzioni dei lavoratori, la mancata iscrizione nella casse edili delle maestranze, non adeguata formazione rispetto alla salute e alla sicurezza, in particolar modo all’interno della catena di subappalti. Sempre più spesso infatti i lavoratori ci richiedono di intervenire per il recupero di diverse mensilità non corrisposte dalla propria azienda attraverso la responsabilità in solido cui le aziende appaltanti sono tenute. Rispetto alla presenza in cantiere, non possiamo invece non ricordare quanto l’applicazione del badge e del settimanale di cantiere sia fondamentale per individuare la presenza dei lavoratori nei cantieri in cui effettivamente questi si trovano ad operare dal primo giorno di lavoro". Il badge (tesserino elettronico), con il settimanale di cantiere, non è stato ancora introdotto. Servirà a monitorare da remoto quanti sono i lavoratori impiegati in uno specifico sito, se regolarmente assunti con contratto congruo alla mansione svolta, se idonei dal punto di vista della formazione e sanitario. "La Fillea Cgil di Macerata pertanto non può non richiamare, come avviene dall’avvio della ricostruzione, la necessità di implementare gli organismi ispettivi al fine di incrementare i controlli all’interno dell’area della ricostruzione rispetto alle effettive presenze di azienda e lavoratori, sicurezza e applicazione del contratto e la necessità di dar seguito agli incontri del tavolo flussi della manodopera", conclude Ferretti.