"Sempre troppo mistero sulle varianti urbanistiche"

Da due anni, con le sue interrogazioni consiliari sui mancati investimenti per ristrutturare il Polisportivo è una spina nel fianco dell’amministrazione e ora che a Palazzo Sforza discutono l’ipotesi di smantellare l’impianto dà l’altolà: "Lo stadio non si sposta, ma soprattutto no all’ennesimo scempio politico urbanistico". Lavinia Bianchi è consigliera di minoranza nella lista Siamo Civitanova, e ha diverse ragioni per opporsi: "Intanto la storia. Il Polisportivo non è solo un impianto sportivo e ogni civitanovese lo sa. Inoltre, mi chiedo perché tutto questo mistero. Il sindaco non dice i nomi di chi viene a proporre il progetto e si procede senza la dovuta trasparenza, come succede ogni volta che si discute di una variante urbanistica. E allora dico una cosa agli amministratori: la città non è cosa vostra". Poi svela come solo ieri, mentre emergeva il caso della riunione di maggioranza che ha discusso l’idea di demolire lo stadio per fare spazio a cubatura alberghiera, commerciale e residenziale oltre a parcheggi e verde, dall’ufficio tecnico comunale abbia ricevuto la risposta a un’interrogazione presentata il 4 novembre. "Dopo quasi tre mesi – denuncia – si decidono a rispondermi. La lettera è firmata dal dirigente Orioli e però nulla si dice in merito a due domende precise che facevo al sindaco Ciarapica e all’assessore Carassai sulle loro intenzioni riguardo al futuro del Polisportivo, e se ci fosse la volontà di ristrutturarlo. Domande lasciate cadere, ed è comprensibile alla luce del piano di demolire lo stadio". Ne ha pure per il sindaco: "Leggo che parla di questa ipotesi come una legittima ambizione di vedere la città che cresce. Le stesse parole che accompagnarono il progetto del porto Dubai. Come se, fallita quella operazione, adesso si partisse all’assalto della zona sud".

l. c.