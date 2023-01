Sempre utile ascoltare certe testimonianze

Paola

Pagnanelli

In questo periodo, tante iniziative ricordano la tragedia della Shoah in occasione del Giorno della memoria, fissato dalle Nazioni Unite il 27 gennaio: quel giorno, nel 1945, l’Armata Rossa entrò nel lager di Auschwitz liberando i sopravvissuti. Di quelle persone, oggi in vita ce ne sono ancora pochissime, anziane ma in alcuni casi tuttora instancabili testimoni dell’orrore vissuto, tanto feroce da sembrare incredibile. Non per nulla, i sopravvissuti impiegarono anni per trovare la forza di raccontarlo, e altro tempo per essere creduti, e tuttora nonostante tutto c’è chi dubita dei lager. Tuttavia, la voce di quelle persone parla ancora con forza e chiarezza, senza retorica, anzi c’è ancora un pudore nel descrivere, nel rivivere quella crudeltà. Ogni anno, ci si chiede se sia ancora utile parlare di un fatto storico ormai lontano, se abbia senso rimarcare ancora le colpe del Nazismo, ricordare lo sterminio degli ebrei, se quella storia remota possa ancora insegnarci qualcosa. E ogni anno, la risposta è sì. Serve ancora ricordare come persone comuni, come tutti noi, nelle metropoli o nei paesini, abbiano potuto denunciare e mandare nei lager altre persone come noi, o peggio come abbiano potuto torturarle e ucciderle; e come altri, esattamente come noi, abbiamo invece messo a rischio la vita propria e dei propri cari per salvare qualcuno, uno o mille, da quella morte. Potevamo essere noi i deportati, i torturatori o gli eroi. Serve ricordarlo, anche per sapere che possiamo decidere chi vogliamo essere oggi, quando la microstoria che viviamo ogni giorno ci mette davanti a una scelta.