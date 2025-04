Senegalese sorpreso all’Hotel House. Era ricercato per scontare una condanna

Controlli all’Hotel House, arrestato un senegalese. I carabinieri della stazione di Porto Recanati, nel corso di una operazione di controllo interforze nel condominio multietnico, disposto in seguito al comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, hanno arrestato un cittadino senegalese di 46 anni, senza fissa dimora. I militari, nel corso del controllo, lo hanno fermato all’interno dell’Hotel House. Dagli accertamenti è emerso che il 46enne è destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Macerata nel luglio 2022. Il 46enne, senza fissa dimora e irreperibile dall’agosto del 2022, è stato quindi arrestato. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Fermo.