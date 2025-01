Senigagliesi, esordio ok: "Potevamo fare gol"

"Abbiamo avuto le nostre possibilità e forse potevamo anche fare gol. Però L’Aquila ha avuto il predominio". Stefano Senigagliesi, esordio sulla panchina rossoblù insieme al vice Daniele Fontana, analizza vizi e virtù del suo undici. "Sono contento a metà perché quando si pareggia non si festeggia, ma non credo che si potesse chiedere di più. Il risultato è giusto. I ragazzi sono andati oltre ogni più rosea aspettativa. Gli abruzzesi hanno avuto un predominio territoriale, era previsto, tuttavia la vera occasione l’abbiamo concessa al ’90. Inoltre dovevamo risparmiare energie perché non avevamo cambi sostanziosi. Se attendo rinforzi? Di mercato non parlo. Comunque le assenze erano dovute a infortuni e squalifiche".

f.r.