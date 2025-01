Senigallia piega Valdiceppo, una vittoria che vale oro

GOLDENGAS 82 VALDICEPPO BASKET 76

GOLDENGAS : Giacomini 17, Clementi 8, Giampieri 22, P.Sablich 12, Venga 14; Ferraro ne, Gentili ne, Maiolatesi, Natalucci ne, Druda ne, Soviero 7, Tamboura 2. All. Petitto.

VALDICEPPO BASKET: Rath 6, Speziali 6, Carradossi, Gonzalez Aguirre 15, Mozzi 14; Gauzzi 13, Frau ne, Provvidenza 15, Rimolo ne, Meschini 7, Bonucci, De Grossi. All. Filippetti.

Arbitri: Antonelli di Assisi e Pompei di Spello.

Parziali: 21-14 35-41 62-60 82-76.

Vittoria d’oro per la Goldengas Senigallia che batte Valdiceppo 82-76 davanti al pubblico amico al termine di una gara combattuta ed equilibrata. Senigallia al via ripresenta in quintetto Pietro Sablich (e sarà fondamentale) dopo un infortunio piuttosto lungo mentre per il fratello Giovanni, nemmeno in panchina, il torneo è finito ormai da mesi. Buona difesa biancorossa nel primo quarto e Goldengas avanti 21-14. Secondo periodo però tutto di marca ospite con Rath che dopo il sorpasso di Mozzi firma la tripla dell’allungo (27-32 al 17’) e la squadra perugina va al riposo lungo avanti 35-41. Terzo quarto biancorosso, con Giacomini che firma il sorpasso (57-56 al 27’) e Senigallia di nuovo avanti al 30’: 62-60. Mozzi riporta avanti Valdiceppo (71-72), ma dopo la cruciale tripla di Sablich (74-72 al 37’) Senigallia non viene più sorpassata e va a segno da fuori con Giampieri, MVP, (77-72), stringendo i denti con il canestro di Giacomini (81-76 al 39’). Giampieri suggella l’82-76 conclusivo.

Andrea Pongetti