Sensibilizzazione insieme sull’autismo

Il Comune di Appignano scende in campo con Montefano per un’importante campagna di sensibilizzazione sui temi dell’autismo con spettacoli in beneficenza a favore dell’associazione Omphalos, laboratori e incontri nelle scuole. "L’inclusione è alla base dei valori della nostra comunità - sottolinea il sindaco di Appignano, Mariano Calamita -. La Giornata mondiale dell’autismo ci dà l’occasione, ogni anno, di organizzare una serie di eventi pubblici mirati a far prendere sempre più coscienza e consapevolezza su questi temi. L’obiettivo è permettere alle persone con autismo, ma anche a si trova in una situazione di disabilità o svantaggio, di poter vivere bene nei vari ambiti sociali". Si parte domani alle ore 16.30 al Teatro "Gasparrini" di Appignano con "Famiglie moderne", commedia dialettale a cura della compagnia teatrale "Fuori di testo". Il secondo spettacolo si terrà al Teatro "La Rondinella" di Montefano il prossimo 7 aprile, alle ore 17, e vedrà in scena la compagnia teatrale di Avenale con la commedia dialettale "A la giustizia je vasta ‘n occhiu". Durante gli spettacoli, nei foyer dei teatri di Appignano e Montefano, in mostra "Una foto per l’Autismo" dove si potranno ammirare e acquistare le foto donate da importanti fotografi professionisti e amatori marchigiani esposte per l’occasione dall’Associazione Fotografi Effetto Ghergo di Montefano: il ricavato della vendita andrà in beneficenza all’associazione Omphalos. Molte sono le iniziative e gli incontri dedicati alle scuole dell’I. C. Luca Della Robbia: per oggi è previsto un incontro sul web con Massimo Pedersoli, impegnato nel suo lungo cammino benefico per i bambini autistici verso Capo Nord, con la partecipazione dei genitori dell’Associazione Omphalos.