Sensini incide la sigla di un cartone pronto all’uscita

Non smette di stupire il talento del portopotentino Kristian Sensini, affermato autore di colonne sonore per film candidati agli Oscar, nonché docente di musica nell’istituto comprensivo Sanzio e al centro sperimentale di cinematografia a Roma. Tant’è che proprio lui ha appena inciso la sigla del nuovo cartone animato "Muffin n’ Puffin-curious twin tails", ora in fase di ultimazione tramite una campagna su Kickstarter per sostenere il progetto. D’altronde la scelta è ricaduta su Sensini per via della sua lunga carriera di successo, che lo ha visto candidato più volte ai maggiori festival cinematografici internazionali. Quanto al cartone Muffin n’ Puffin, qui si parlerà delle avventure di due adorabili gattini gemelli che si lanciano in infinite esplorazioni. La loro curiosità li spinge a fare domande sul mondo che li circonda e, grazie alle affascinanti spiegazioni dei loro amorevoli genitori, i gattini vivranno straordinarie avventure e viaggi incredibili. I genitori, a loro volta, sono personaggi autentici con virtù e difetti, che dimostrano come l’amore incondizionato e la collaborazione siano la forza motrice di una famiglia non convenzionale. Attualmente, si sta adesso lavorando sul primo episodio di Muffin n’ Puffin. Tuttavia, per completare l’episodio pilota, gli autori hanno bisogno di aiuto. E lo si potrà fare sostenendo il progetto su Kickstarter. Chi lo farà, potrà ricevere esclusive ricompense come: il cuscino dello spettacolo, la borsa, il puzzle e il disegno realizzato a mano dall’autrice Giada Strinati.

g. g.