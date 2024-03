Sensini morto lungo un sentiero. Il giudice dispone nuove indagini

Non si chiudono le indagini sulla morte della guida Michele Sensini: il giudice Claudio Bonifazi ha infatti dato sei mesi alla procura per risentire due guide e il sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia, per capire se ci siano state responsabilità per quanto accaduto al 48enne, finito in una voragine mentre percorreva in bici un sentiero alle gole del Fiastrone. L’incidente era avvenuto il 28 giugno 2022, e il sentiero era stato riaperto cinque giorni prima dal sindaco. L’ipotesi di reato è l’omicidio colposo. Sensini, avendo saputo da Scaficchia che il sentiero 342 era stato aperto, quel pomeriggio aveva voluto fare un sopralluogo: era una guida escursionistica ed esperto del Parco, e voleva sincerarsi che il passaggio fosse sicuro per portarci i turisti. Ma lungo il percorso aveva trovato uno smottamento, che aveva ristretto il sentiero e lo aveva fatto precipitare nel burrone. Quella voragine era stata segnalata anni prima dai carabinieri forestale, insieme con la presenza di un masso pericolante: per questo sia da Fiastra sia da Cessapalombo le gole del Fiastrone – uno dei posti più frequentati dei Sibillini – erano state interdette. Nell’estate 2022, mentre da Cessapalombo la chiusura era rimasta, a Fiastra si era deciso di riaprire, poiché il masso era da considerare stabile. Dopo l’incidente la procura aprì un fascicolo, ma al termine delle indagini il sostituto procuratore Enrico Riccioni aveva chiesto l’archiviazione dell’accusa al sindaco Scaficchia: all’inizio del sentiero 342 infatti era rimasto un cartello di inagibilità, e il tratto con la voragine era una pista di esbosco della comunanza agraria su cui il Comune non poteva intervenire. All’archiviazione si erano opposti la compagna e i fratelli di Sensini, con l’avvocato Giuseppe Giammusso, sottolineando che il Comune avrebbe chiuso un sentiero per due motivi, il masso e la voragine, e lo avrebbe poi riaperto senza aver fatto nulla né per l’uno né per l’altra. L’avvocato Bruno Pettinari, per Scaficchia, in aula aveva invece fatto presente all’ingresso del sentiero un cartello indicava il percorso inagibile. Il giudice Bonifazi ha accolto le ragioni dei familiari, e ha chiesto alla procura di chiarire due circostanze: se e come era stato reso noto che il tratto di sentiero era chiuso, a parte il cartello; e se la finalità o la conseguenza delle ordinanze del 23 giugno fosse anche di consentire l’accesso al sentiero 342. Per chiarirlo, il gip suggerisce di ascoltare le guide Tommaso Fagiani e Maurizio Fusari. Le due guide dovranno dire anche se risulta loro che lo stesso Sensini avesse caldeggiato la riapertura delle gole del Fiastrone.

Il gip suggerisce poi di chiedere al sindaco se sapesse che gli altri accessi alle gole erano chiusi, e per quale motivo avesse apposto un cartello di divieto se quel tratto – come dichiarato da lui – non era di competenza comunale. Sentite queste persone, si deciderà come procedere con l’inchiesta. Anche l’Associazione delle guide del Parco dei Sibillini nei giorni scorsi ha caldeggiato maggiori approfondimenti, per evitare che i pericoli della montagna siano sottovalutati da chi li ne viene informato e ha la responsabilità di curare il territorio a tutela di chi lo frequenta.