Sensini morto lungo un sentiero. La famiglia: "No all’archiviazione"

Sulla morte di Michele Sensini, avvenuta alle Gole del Fiastrone il 28 giugno 2022, sarà il gip Claudio Bonifazi a decidere se archiviare le accuse al sindaco di Fiastra, Sauro Scaficchia, oppure se svolgere ulteriori accertamenti. "La montagna è pericolosa, lo sappiamo, ma non è un luogo senza regole" ha dichiarato Mario Sensini, fratello della vittima presente ieri mattina in tribunale a Macerata con la compagna di Michele, Michela D’Andrea, per l’udienza fissata sul procedimento.

Michele Sensini, 48enne che lavorava come guida ambientale escursionistica e come addetto stampa per il Parco dei Sibillini e il Comune di Fiastra, conosceva perfettamente quelle zone, che amava moltissimo. Quel pomeriggio, decise di andare in mountain bike lungo il sentiero 342. Come accertato dalle indagini, due giorni prima aveva saputo dal sindaco Scaficchia che il sentiero era stato riaperto, e aveva annunciato che ci sarebbe andato per un sopralluogo. In passato, nel 2020, il sentiero era stato chiuso sia da Fiastra che da Cessapalombo, perché i carabinieri forestali avevano segnalato un masso che incombeva sul percorso. In seguito, era stata segnalata anche una grossa voragine, che restringeva in modo pericoloso il passaggio, a strapiombo sulla valle. Tuttavia, a giugno del 2022 il sindaco di Fiastra (al contrario di quello di Cessapalombo) aveva riaperto il sentiero, perché il masso risultava stabilizzato. E lungo quel sentiero, all’altezza della voragine, Sensini cadde di sotto, un volo di 50 metri che non gli lasciò scampo. La notizia della sua morte era stata uno strazio per i familiari, i fratelli, la compagna, il figlio piccolo, ma anche per i tantissimi amici che Sensini aveva a Roma, nel Maceratese e non solo, schiantati dalla sua perdita inaccettabile.

Un mese dopo il suo tragico incidente, dopo nuove segnalazioni dei carabinieri forestali, il sentiero fu chiuso. Sull’accaduto era stato aperto un procedimento penale, e il sindaco Scaficchia indagato per omicidio colposo. Ma alla fine delle indagini, il sostituto procuratore Enrico Riccioni ha chiesto l’archiviazione: il tratto di sentiero dove era avvenuto l’incidente non rientra tra quelli del Parco, ma è una pista di esbosco della comunanza di Fiegni, dunque il sindaco non aveva titolo per agire in quel punto. In ogni caso, il sentiero era dichiarato inagibile e Sensini era esperto di montagna e conoscitore dei luoghi.

Alla richiesta hanno fatto opposizione i fratelli e la compagna di Sensini, assistiti dall’avvocato Giuseppe Maria Giammusso. Così ieri il caso è finito all’esame del giudice Claudio Bonifazi. In udienza, per l’indagato l’avvocato Bruno Pettinari ha dichiarato che il sentiero riaperto non era quello dell’incidente, e che comunque era presente il cartello sulla inagibilità del percorso intrapreso da Sensini. L’avvocato Giammusso ha invece ribadito, tra le altre cose, che agli atti non risultano interventi per il masso pericolante o la voragine, e che non era stata fatto alcun accertamento sulle condizioni dei luoghi, prima di riaprirli. Tra l’altro, si tratta di uno dei sentieri più frequentati anche da famigliole ed escursionisti della domenica.

Nei prossimi giorni, il giudice deciderà come chiudere l’inchiesta. La famiglia spera che ci sia giustizia: "Michele era una guida esperta e attenta al massimo, infatti andava a fare un sopralluogo - ha detto ancora Mario Sensini -. Se succede qualcosa in montagna, la responsabilità non è sempre solo di chi la frequenta".