Senso unico alternato regolato dai semafori: iniziata la ’prova’

È stata sperimentata giovedì pomeriggio la nuova viabilità in via Campo di Fiori con il senso unico alternato con l’ausilio dei semafori in occasione del mercatino "Ti porto l’orto". La proposta è stata avanzata dal presidente dell’Associazione Altra Eco – Centro AltraEconomia, promotrice dell’iniziativa che si svolge ogni giovedì, dalle 16 alle 20 circa, nei locali comunale di via Campo dei Fiori. Nell’incontro tecnico, che si è svolto la settimana scorsa tra l’Amministrazione Comunale, la rappresentante dell’Associazione e il personale del Comando di Polizia locale si è stabilito, appunto, di sperimentare questa modalità diversa di viabilità il solo giovedì pomeriggio, quando c’è più traffico per i clienti che frequentano il mercatino, al fine di valutare l’impatto sul traffico ordinario e gli eventuali benefici sull’iniziativa. Saranno gli stessi organizzatori del mercato ad installare gli apparati luminosi temporanei e la segnaletica di preavviso della presenza dell’impianto semaforico ogni giovedì pomeriggio.

ast. t.