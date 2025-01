Sensori collegati ai semafori, scatta il rosso in caso di piena

Si potenzia il sistema di Protezione civile per il controllo del livello del fiume Musone. L’amministrazione comunale, infatti, ha deliberato l’acquisto dalla ditta Eco-Sistemi Srl di semafori a led collegati a sensori ad ultrasuoni che, in caso di superamento di un determinato livello del corso d’acqua, bloccheranno automaticamente l’accesso al ponte. Questi dispositivi saranno istallati a breve nel tratto situato sotto il ponte comunale in via Pierino Guzzini.

Il progetto è stato presentato in Regione nel giugno scorso, e ha ottenuto un contributo di 5mila euro. L’installazione ha un costo complessivo di 21.167 euro e sarà finanziata, oltre che con il contributo regionale, per 15.300 euro con i fondi derivanti dai risparmi ottenuti dalla rinegoziazione dei mutui e per i restanti 867 euro dai proventi Imu-Tasi.

Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una maggiore sicurezza per i cittadini, garantendo una risposta tempestiva ed efficace in caso di situazioni di emergenza legate al livello del fiume. La collaborazione tra amministrazione comunale, Protezione civile e aziende specializzate sottolinea l’importanza di un approccio integrato per la tutela del territorio e della comunità.