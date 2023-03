Sentenza Civitas, Silenzi all’attacco "Costituzione del Comune infondata"

"Mi appellerò alle sentenza. Non seguivo io le pratiche e non potevo sapere la scadenza dei crediti". Parole di Alessandro Brandoni, condannato dalla Corte dei Conti al pagamento di 200mila euro per la mancata riscossione della tassa rifiuti dell’ospedale all’epoca in cui era presiedente di Civita.s, società comunale. I giudici hanno anche condannato il Comune di Civitanova al pagamento delle spese legali, 50mila euro, dei dipendenti comunali Marco Passarelli, Anna Rinaldelli, Maria Luisa Melatini, della dipendente Civita.s Lusi Fattori, del sindaco e del vicesindaco di allora, Tommaso Corvatta e Giulio Silenzi, tutti scagionati dai giudici in merito a responsabilità sulla vicenda. "La giunta – dice Silenzi – diede un incarico all’avvocato Cuccù, la cui parcella di circa 10mila euro va aggiunta ai 50mila di spese per una costituzione in giudizio ora ritenuta infondata nei confronti dei soggetti assolti. Una delibera che non può che essere spiegata all’opinione pubblica se non in ragione di un risentimento politico, tra l’altro a spese dei contribuenti. Un altro capolavoro di Ciarapica". Ricorda che la questione della mancata riscossione "era stata sollevata da Ciarapica a ridosso della campagna elettorale del 2017, poi vi furono denunce anonime alla Corte dei Conti nelle quali vennero tirati in ballo dipendenti comunali e dirigenti con l’obiettivo di colpire anche chi allora era sindaco e vicesindaco". Brandoni è stato l’unico condannato perché per i giudici ha agito con negligenza, imprudenza e imperizia, avendo disposto la sospensione all’Ica della posizione debitoria dell’Asur. Assolti tutti gli altri "e per quanto riguarda Corvatta e il sottoscritto – sottolinea Silenzi – è stato stabilito che non rientrava nei nostri compiti la verifica sulle posizioni dei singoli contribuenti tanto più che l’attività di riscossione era affidata da tempo alla Civita.s e che la vigilanza sulla stessa competeva a un dirigente comunale". Commenta la sentenza l’avvocato Francesco Acquaroli, che ha assistito Lusi Fattori: "Coi documenti abbiamo provato che la Fattori fece tutto il possibile per evitare la decadenza delle cartelle esattoriali. Il verdetto è un motivo di grande soddisfazione".

Lorena Cellini