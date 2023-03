"Sentenza contro Brandoni, faremo appello"

di Paola Pagnanelli

"Faremo sicuramente appello contro la sentenza della Corte dei conti", anticipa l’avvocato Mario Cavallaro a proposito della sentenza che ha condannato a pagare 200mila euro l’ex presidente della Civitas di Civitanova, l’avvocato Alessandro Brandoni, per la mancata riscossione della Tarsu dall’Asur. "Ci riserviamo un esame accurato della sentenza, ma interporremo sicuramente appello, in quanto la decisione della Corte dei conti a nostro avviso non ha tenuto conto della pur documentata mancanza di responsabilità tecniche e dirigenziali del presidente, organo di emanazione politica e di indirizzo generale che avrebbe dovuto essere coadiuvato da un direttore generale, assente nell’organizzazione della società per contenere i costi, e dai tecnici della società e comunali. Nella vicenda dell’omesso pagamento da parte dell’Asur della Tarsu – precisa l’avvocato Cavallaro –, il presidente Brandoni ha svolto esclusivamente quel ruolo di raccordo fra organizzazione societaria e amministrazione comunale che lo statuto gli consentiva; esulava dalla sue competenze, da suoi poteri e dai suoi doveri l’inoltro delle cartelle a qualsiasi contribuente, Asur compresa, che peraltro, in quanto contribuente pubblico, era legittimo confidare e auspicabile che facesse fronte nei termini di legge ai suoi obblighi. Il presidente Brandoni, della cui buona fede ed onestà la sentenza della Corte dei conti non discute e che del resto sono ampiamente provate anche dal suo pieno proscioglimento in sede penale, ha agito con particolare prudenza e cautela proprio in considerazione del rilievo che poteva avere il credito fra enti pubblici, non a caso segnalato agli organi comunali, a cui ha chiesto indicazioni prima di agire. Riteniamo che nella vicenda, che ha causato all’ex presidente Brandoni comprensibile amarezza, non sussistano gli elementi della colpa adeguati a motivare una così rilevante condanna e confidiamo in un riesame positivo delle sezioni d’appello della Corte".