Sentiero Li Vurgacci, c’è il restyling con nuove targhe

Targhe illustrative lungo il percorso del sentiero Li Vurgacci di Pioraco dopo il restyling. "In occasione del rifacimento, da parte del Comune, della balaustra e degli scalini del sentiero Li Vurgacci – spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Cicconi – si ringraziano Luca Ciccola e Stefano Chelli che, in collaborazione con l’associazione Musei Pioraco, la Comunanza agraria Pioraco Costa e grazie agli splendidi scatti fotografici di Giacomo Riccioni, hanno inserito lungo il percorso diverse targhe illustrative delle specie vegetali presenti, con le relative caratteristiche e curiosità. Grazie a tutti per aver reso ancora più gradevole una delle peculiarità ambientali più importanti del territorio". I lavori di restyling che dal belvedere conducono al sentiero Li Vurgacci sono stati ultimati alla fine dello scorso marzo; gli interventi, finanziati con il Psr Marche, hanno riguardato la messa in sicurezza, il rifacimento di tutte le staccionate e le balaustre.