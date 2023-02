"Senza Brambatti orfani di 28 ore di cardiologia"

di Lucia Gentili

Dai lavori sul tetto del Palasport, che partiranno a breve, al cardiologo Raul Brambatti che va in pensione e dovrà essere sostituito, passando per la volontà del sindaco Mauro Sclavi di fare un interpello alla Funzione pubblica sulle precedenti cariche Assm e Asp e per l’annuncio della minoranza Tolentino Città Aperta di fare una segnalazione alla procura per una questione sui container. Tanti gli argomenti trattati, ieri, nella prima parte del primo Consiglio comunale del 2023. In apertura di seduta, il presidente del Consiglio Alessandro Massi ha spiegato che tra i presidenti e i vice dei comitati di quartiere e di contrada come rappresentante in Consiglio comunale è stato eletto Marco Mancini (che potrà discutere mozioni su questo punto); il coordinatore dei comitati invece è Stefano Massi e il vice Marco Taddei. Il consigliere di minoranza Francesco Colosi ha ricordato che il dottor Brambatti va in pensione. "Restiamo orfani di 28 ore di cardiologia – ha aggiunto il sindaco Mauro Sclavi –, un servizio fondamentale per i piani terapeutici di 1.000-1.200 pazienti cardiopatici. Anche noi sappiamo che la Regione si sta adoperando a trovare un sostituto, malgrado la difficoltà nel reperire cardiologi". Poi la seduta è entrata nel vivo. In risposta all’interrogazione dei consiglieri di minoranza Luca Cesini e Massimo D’Este (Tolentino Città Aperta) sulla necessità di intervento per il tetto del Palazzetto dello sport, la vicesindaco Alessia Pupo ha spiegato: "Si tratta di un problema annoso. Abbiamo provveduto a trovare la copertura economica necessaria. Siamo in fase di affidamento dei lavori, gli uffici hanno individuato la ditta e i lavori di riparazione del danno, con una guaina impermeabilizzante, dovranno iniziare a breve. Successivamente, con la Cer (comunità energetica rinnovabile), si procederà con un intervento strutturale di rifacimento del tetto". Per quanto riguarda invece la cessione dei container ad alcuni operai della Saipa, in seguito a degli accordi verbali tra l’azienda e la vecchia amministrazione, D’Este ha spiegato: "Non c’è nessun atto scritto della precedente amministrazione, e lo riteniamo un atto grave da parte di un ente pubblico. Vogliamo chiarezza, per questo faremo una segnalazione alla procura". Invece, in risposta all’interrogazione della minoranza Tolentino nel Cuore sulle indennità per i pensionati Assm, il sindaco ha annunciato di fare un interpello alla Funzione pubblica per conoscere le situazioni pregresse in Assm e Asp.