"Senza discarica costi più alti per i cittadini"

"Un impianto all’avanguardia, un esempio". L’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi si è complimentato con il Cosmari per quest’opera (finanziata con risorse proprie e fondi della Regione), ma ha evidenziato anche quali sono i nodi per le Marche. "Siamo a un buon livello per la differenziata, ma non per la lavorazione della raccolta: manca l’impiantistica ai fini di un’economia circolare e di riutilizzo dei materiali. Bisogna andare fuori regione e quando lo scarto torna indietro (se non è adatto al riciclo) i costi triplicano. Invece qui al Cosmari è stato inaugurato un impianto che favorisce il riutilizzo". Aguzzi ha annunciato che sta redigendo il nuovo piano regionale dei rifiuti: "Dovrà basarsi su una minor burocrazia e centri decisionali più accentrati. Oggi c’è un ambito territoriale per provincia; non è detto che debba rimanere così, ogni provincia non deve lavorare come se fosse una repubblica a parte. Come non è detto che un impianto come questo del Cosmari debba servire solo la provincia di Macerata. Capisco le perplessità sul termovalorizzatore, ma siamo in grado di riutilizzare il 100% dei rifiuti?". Aguzzi ha ricordato pure che se non si trova il sito per la discarica provinciale, i cittadini avranno costi maggiori.