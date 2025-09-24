"Senza farmacia ospedaliera troppi disagi per i cittadini"

Negli ultimi mesi l’ospedale di Comunità di Recanati ha compiuto passi importanti sul fronte dei servizi e delle tecnologie a disposizione dell’utenza. Un percorso di potenziamento che ha visto, a partire dal 2024, l’arrivo di nuove strumentazioni e l’attivazione di prestazioni sanitarie attese da tempo: dal nuovo mammografo installato in Radiologia all’inaugurazione del Punto Salute con molte prestazioni che possono essere erogate e garantite in tempo reale, dalla Tac "GE Revolution Evo – 128 strati" proveniente dall’ex Covid Hospital di Civitanova che è in funzione sei giorni su sette e con una seduta il giovedì con contrasto quindi con la presenza del medico anestesista.

Ampliamento, inoltre, dell’offerta cardiologica e all’apertura di un ambulatorio urologico. A questi si aggiungono i lavori in corso per la futura Casa di Comunità, l’avvio del Breath test per Helicobacter nel 2025 e, più recentemente, l’inaugurazione dei nuovi locali di Diabetologia. Nonostante i progressi, però, resta aperta una questione che tocca direttamente la quotidianità di molti pazienti recanatesi: l’assenza della farmacia ospedaliera. L’assessore comunale alla sanità, Maurizio Paoletti, ha riportato la preoccupazione di diversi cittadini costretti a spostarsi fino a Civitanova per ritirare farmaci salvavita o di particolare complessità.

"Proprio la settimana scorsa – ha spiegato – ci è stato segnalato che quattro recanatesi sono dovuti andare a Civitanova per ottenere le loro terapie. È un disagio evidente, aggravato dalla carenza di collegamenti diretti tra le due città". Paoletti, che ha affrontato il tema anche con il direttore dell’Ast 3, Alessandro Marini, propone una soluzione pratica: "Non si tratta necessariamente di riaprire una farmacia qui, ma almeno di organizzare un trasporto settimanale dei farmaci da Civitanova a Recanati. I pazienti sono già noti, si conoscono le terapie e i quantitativi. Basterebbe un infermiere che una volta a settimana distribuisca i medicinali: una misura semplice, fattibile e che ridurrebbe enormemente i disagi". Per l’assessore, il problema non è insormontabile: "Serve solo un po’ di buon senso e di concretezza. Non possiamo trasformare ogni questione in una scalata impossibile. Parliamo di un servizio fondamentale per i cittadini e sono convinto che con un po’ di volontà si possa risolvere".

Un servizio fermo comunque rimane la conferma del Punto di Primo Intervento che dice l’assessore regionale Filippo Saltamartini è una certezza per Recanati garantita dal nuovo piano sanitario regionale e che ha sostituito tra l’altro eventuali carenze del servizio di guardia medica.