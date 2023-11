Senza gas da nove mesi: bollette recapitate all’indirizzo sbagliato, staccata la fornitura

Mogliano (Macerata), 5 novembre 2023 – Da nove mesi un cittadino di Mogliano è senza gas: l’utenza è stata staccata perché moroso. E non di poco, visto che deve pagare 10mila euro. Dietro a questa situazione, che tra l’altro riguarda una persona con lavoro precario, c’è una lunga storia, tutta all’italiana. Il dato di partenza è legato al fatto che il malcapitato aveva le utenze intestate al padre, al quale era stata sospesa la fatturazione dopo il terremoto, come era stato deciso dal governo. Nel 2021, ripresa la fatturazione, morto il padre e rimasto unico erede (era deceduta anche la madre), non ha ricevuto le fatture perché l’indirizzo di fatturazione e di fornitura era cambiato in base a una diversa denominazione della contrada da parte del Comune.

Senza gas da mesi: le bollette arrivavano all'indirizzo sbagliato

«Questa persona non ha mai ricevuto le fatture, né alcun sollecito, né alcuna comunicazione di distacco della fornitura. L’errore non è da attribuire a lui", spiega Lorenzo Longo, presidente di Federconsumatori Macerata, che si è fatta carico del caso. "A febbraio, dopo il distacco – prosegue – sentito il fornitore, abbiamo preso atto che gli importi della fatturazione erano diventati cifre importanti e insostenibili, oltre 10mila euro. All’utente, però, come prevede una delibera dell’Arera, spetta di diritto una rateizzazione fino a 120 rate, che è quanto abbiamo chiesto".

Al fine di ripristinare immediatamente la fornitura, nell’attesa che venga formulato un piano di rientro, l’interessato paga mille euro di acconto. Senza successo, però: la fornitura non viene ripristinata. Il fornitore ha riconosciuto che, in effetti, nei loro sistemi era registrato il vecchio indirizzo, ma non ha concesso il piano di rientro richiesto. Per ripristinare la fornitura ha invece proposto il pagamento di 3.559,22 euro più una rata di 892,94 euro.

"Abbiamo fatto presente che non veniva rispettata la delibera, che non avevano tenuto conto dell’anticipo di mille euro e che il nostro assistito versava in condizioni di disagio economico, che poteva essere provato e testimoniato dalle istituzioni locali", sottolinea Longo. Alla luce di queste opposizioni, è stato proposto un piano di 40 rate per pagare novemila euro. "Ma stiamo parlando di una persona con lavoro precario che non poteva prendere un impegno così importante, visto che non sarebbe stato in grado di rispettarlo".

"Sono trascorsi nove mesi dalle nostre richieste e il povero utente è ancora senza gas con la stagione invernale alle porte – conclude Longo –. Riteniamo inaccettabili certe prese di posizione, poiché è evidente che non c’è una sua diretta responsabilità, ignaro com’era del cambio di indirizzo. Si negano le agevolazioni previste dall’autorità garante, per questo adiremo ogni via, sia quella stragiudiziale che quella giudiziale per far valere i diritti del nostro assistito".

Un caso clamoroso, ma non l’unico. Un cittadino di Macerata, tornato a casa dopo il ricovero, ha trovato le utenze staccate. Complice il suo stato di salute e il recente lutto per la scomparsa dei genitori, aveva trascurato il pagamento delle fatture. Così l’utenza, chiusa per morosità il 16 agosto, è cessata amministrativamente il 26 settembre scorso. Anche in questo caso è stato chiesto un piano di rateizzazione che non è stato concesso, poiché, a causa della situazione di disagio economico, anche in passato non aveva pagato alcune fatture (anche se poi aveva provveduto a sanare gli insoluti). Decisivo l’intervento degli assistenti sociali che hanno contattato il fornitore che ha ripristinato l’allaccio. A Villa Potenza, invece, un altro cittadino, anch’egli in grave situazione di disagio economico, è rimasto senza fornitura di luce e gas per un anno. Sostenuto dalla Federconsumatori è riuscito ad ottenere un piano di rientro su quanto doveva pagare, e grazie all’aiuto di alcuni amici ora riesce ad essere puntuale nei pagamenti: una vittoria della solidarietà.