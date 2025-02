"Senza i minori la prova è dura"

"Una boccata d’ossigeno". È la reazione di Giorgio Ercolani, presidente della cooperativa di bagnini "539 Rescue" di Civitanova, in merito alle nuove decisioni sul salvataggio. "Escludere i minorenni o quelli sopra i 50 anni avrebbe messo a dura prova la stagione balneare perché sarebbe stato difficile reperire il personale sufficiente. Posso assicurare che nella nostra cooperativa ci sono atleti o ex atleti di 17 anni o di oltre 50 anni con forma fisica, prestazioni ed esperienza in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti. Inoltre, c’è gente che d’estate opera il salvataggio al mare e d’inverno lavora nelle piscine. Escluderli significa togliere loro una parte importante del reddito".