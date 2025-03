"Senza parcheggi e vessati di multe. Chiediamo un po’ di tolleranza"

"Siamo circondati da cantieri, non sappiamo dove lasciare l’auto, mancano parcheggi. La città sta vivendo una fase delicata, ma sembra che non conti perché fioccano le multe". È lo sfogo di Domenico Sileoni, titolare dell’Osteria San Nicola di Tolentino. Il suo pensiero è lo stesso di altri residenti e commercianti, che chiedono "un po’ più di tolleranza e flessibilità da parte della polizia locale".

"Il nostro locale quasi non si vede più, coperto dalle impalcature – continua Sileoni –. Non c’è un posto auto e questo ha comportato, da circa un anno, un calo del 40-50 per cento di incassi. Negli ultimi anni è venuto meno anche lo spazio esterno, occupato da un cantiere inattivo dove non c’era nessuno a lavorare. L’estate scorsa mi hanno ridato l’area, ma per la prossima non so se sarà possibile".

Il ristoratore racconta un episodio recente, capitato a una sua aiutante: "L’ennesima multa a una studentessa venuta a lavoro – spiega –, alle 7 di sera nel parcheggio per residenti di una zona disabitata quasi al 90 per cento per il terremoto. Ha senso? No, come non ha senso prendere una multa dagli ausiliari del traffico per un biglietto scaduto da un minuto. Questa non è collaborazione con i cittadini, ma fare cassa". Qualche sera dopo il bis. "Basterebbe che gli agenti avvisassero sapendo che stiamo nel locale, giusto per darci un po’ di respiro. Si tratta di un periodo complicato per diversi fattori: congiuntura economica, stangata Tari che dopo la sospensione arriva con gli interessi, viabilità compromessa dai cantieri. Disservizi e meno incassi. Tutto questo snerva. Quindi quando arriva una multa, scattiamo subito. Il Comune deve capire che non lavoriamo in condizioni normali".

"In una settimana ho preso tre multe per divieto di sosta – aggiunge la parrucchiera Valentina Nardi –, mentre ero a messa. Senza considerare quelle che prendo tutto l’anno vicino al negozio. Dove dobbiamo mettere l’auto se non c’è spazio? I vigili non hanno chiuso un occhio neanche quando mi muovevo col deambulatore. Tra l’altro, effettuano le sanzioni col cellulare, senza lasciare l’avviso sul parabrezza. Le multe arrivano a sorpresa a casa".

"Non vogliamo fare cassa – assicura il sindaco Mauro Sclavi –. La polizia locale fa il suo lavoro, nel rispetto della legge. Una risposta necessaria quando si ledono i diritti altrui. Dal primo gennaio al 24 febbraio sono state registrate 58 sanzioni in centro storico. Su 55 giorni, una media di 1,5 multe al giorno. Considerando il numero di abitanti, mi sembra ragionevole. Comprendo che residenti e commercianti siano esasperati, ma le pattuglie girano in centro per garantire ordine e sicurezza. Non è una strategia punitiva".

Lucia Gentili