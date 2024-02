Senza patente scappa all’alt: nei guai

Automobilista senza patente tenta di fuggire all’alt di una pattuglia della polizia locale. Una corsa durata poco: per lui è scattata una maxi multa e il sequestro del mezzo. È accaduto durante i normali servizi di controllo del territorio lungo la strada provinciale 361 Septempedana. Gli agenti erano impegnati nelle verifiche alla circolazione vicino all’ospedale quando hanno intercettato un veicolo il cui conducente, alla loro vista, ha cercato di evitare l’alt proseguendo la sua marcia. Il tentativo di elusione è però durato poco visto che il veicolo è stato bloccato dalla pattuglia in servizio dopo poche decine di metri. Al momento dell’accertamento il conducente, un cittadino indiano domiciliato a Tolentino, è risultato sprovvisto di patente. Nei suoi confronti è stata emessa una sanzione di 5.100 euro, accompagnata dal fermo del veicolo, una vecchia Fiat Punto, per tre mesi. Durante i controlli sulle strade, la polizia locale ha riscontrato diverse violazioni tra cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la scadenza delle revisioni dei veicoli e la guida con l’uso del cellulare. Proseguono i controlli del comando della polizia locale, guidato da Adriano Bizzarri.

g. g.