"È un incubo e non so come uscirne, vorrei solo sparire per sempre". Così inizia "Senza Rete", un docufilm che racconta il cyberbullismo provando a svelarne la natura: un mostro da guardare in faccia per poterlo riconoscere e affrontare. Dopo la proiezione di questa sera su Rai Documentari, sarà presentato nelle scuole. Il docufilm, prodotto da Polizia di Stato e Rai Documentari, con il ministero dell’istruzione e del merito, è scritto da Giovanni Capetta, Riccardo Mazza e Marco Speroni, che ne cura anche la regia. L’obiettivo è sensibilizzare all’uso consapevole del web. Parallelamente alla crescita di diverse forme di disagio giovanile, oggi sono triplicate le richieste di aiuto di ragazzi e ragazze vittime di cyberbullismo. L’idea del docufilm è nata in seguito all’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che all’inaugurazione dell’anno scolastico ha ricordato il dramma di Alessandro Cascone, un ragazzino suicida a 13 anni vittima di bullismo.