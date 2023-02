"Senza stipendio da mesi, così è un’agonia"

di Giorgio Giannaccini

In attesa dell’incontro che ci sarà lunedì, ad Ancona, tra l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, con i sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl per parlare dell’imminente fallimento della Mondialsuole Group di Porto Recanati, c’è ora molta rabbia tra gli operai dell’azienda (in tutto 152) che rischiano il licenziamento. Infatti, i lavoratori non prendono lo stipendio da quasi tre mesi e così non riescono a far fronte alle bollette, ai mutui o addirittura alla spesa.

A spiegare le difficoltà comuni è uno degli storici operai della Mondial Suole, l’italo-egiziano Adel Botros El Malek, 65 anni: "Per noi dipendenti è un momento di grande agonia perché ci sono colleghi che appartengono a famiglie monoreddito e non riescono a pagare mutui, affitti e bollette. Non ci hanno pagato dicembre e gennaio, e ora possiamo dire anche febbraio, dato che il mese è ormai finito. Con i sindacati stiamo valutando di chiedere il licenziamento per giusta causa, ma prima che ci arrivi il reddito di disoccupazione passeranno almeno altri 30 giorni. Insomma significa quattro mesi senza paga, è normale questo? Ad esempio, io ho un mutuo mensile da pagare di 628 euro, cioè quasi metà stipendio, ma come posso farlo se non ricevo la busta paga?".

Un altro dipendente che racconta il momento alquanto complicato è Vito Riccardo, 52 anni: "Lavoro alla Mondial Suole da 26 anni e oggi la situazione è davvero dura. Le banche ti chiamano per saldare i mutui perché vedono che risulti assunto alla Mondial Suole, anche se non arriva lo stipendio. A giorni dovrò portare una carta in banca per spiegare la situazione, cioè che l’azienda non paga, in modo da bloccare i mutui. Ma la situazione è tragica perché noi con lo stipendio ci sopravviviamo a malapena: parliamo di 1.400-1.500 euro e con tale cifra non riesci a mettere nulla da parte a causa del caro vita e dell’inflazione. Siamo ridotti all’osso, non riusciremo a resistere un altro mese senza paga".

Ancora più tragica la testimonianza del marocchino Abdelellah Khal, 56 anni, che presta servizio alla Mondial Suole da oltre trent’anni. "A casa ho tre figli giovani e poi mia moglie che è casalinga – spiega l’uomo –. In pratica, se facciamo pranzo dopo non abbiamo il cibo per fare cena, o viceversa. Le uniche cose che riusciamo a comprare sono un po’ di verdura, pasta e sugo di pomodoro, e posso pagare solo con le carte di credito. Inoltre, per saldare dei pagamenti che avevo in sospeso, mi hanno prestato soldi dei parenti che vivono nel mio paese d’origine. Ma la preoccupazione è quella di riuscire a trovare un altro lavoro: le aziende ora assumono solo i giovani e non gente dell’età mia. Speriamo nel fallimento, in questo modo arriverà il sussidio di disoccupazione e riusciremo a sfamarci". Una crisi che è quindi come una catena di montaggio: colpisce sì l’alto, ma annienta e rischia di distruggere il basso.