Senza vita a Lido Tre Archi, esclusa l’ipotesi del suicidio

È ancora tutta da chiarire la dinamica della morte di Luca Cappelletti, il 44enne di Montecosaro il cui corpo senza vita è stato trovato in un canale adiacente alla foce del fiume Tenna in territorio di Fermo, poco lontano dal ponte che collega Lido Tre Archi a Porto Sant’Elpidio. Sarà necessaria l’autopsia, che dovrebbe essere effettuata oggi, a stabilire le cause del decesso. Sulla morte misteriosa indaga la polizia e l’unica cosa certa, al momento, è che l’uomo non si è tolto la vita volontariamente. Una certezza che arriva dai rilievi effettuati fino a ieri mattina dagli specialisti della Scientifica. Restano due le ipotesi ancora in piedi: il decesso per overdose o per aggressione. Gli investigatori in queste ore stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati per cercare di stabilire se Cappelletti fosse solo o in compagnia. Nel secondo caso prenderebbe corpo l’ipotesi dell’omicidio e di un’aggressione finita male. Ad accreditare l’ipotesi overdose, invece, ci sarebbero diversi elementi: Cappelletti aveva un passato di tossicodipendente, di recente era stato in comunità e aveva buchi sulla pelle compatibili con l’ago di una siringa. Nella zona del ritrovamento del suo cadavere, però, non è stata trovata alcuna siringa attribuibile a lui. Tante le siringhe sparse nel canneto circostante, in quanto ritrovo di tossicodipendenti, ma tutte lontane dal cadavere. Se dovesse trattarsi di overdose il corpo del 44enne potrebbe essere stato gettato nel canale da qualcuno che era in sua compagnia e che temeva di essere incriminato. In caso contrario Cappelletti potrebbe aver avuto una lite per debiti di droga. Per avere le prime certezze sulle cause del decesso bisognerà attendere l’esito dell’esame autoptico e di quello tossicologico.

Fabio Castori