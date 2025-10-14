Sepolto dalla ghiaia ed estratto dopo 10 ore: la vittima è Francesco Broda

Corridonia (Macerata), 14 ottobre 2025 – E’ Francesco Broda, 48 anni, l’operaio morto sul lavoro alla Rita Calcestruzzi di Corridonia, mentre stava manovrando un escavatore. La tragedia si è verificata attorno alle 15 di ieri quando Broda, operaio di Monte San Giusto (Macerata), insieme a un collega alla guida di un camion stava movimentando della ghiaia in un deposito all’interno della ditta, Improvvisamente c’è stato un cedimento: tonnellate di ghiaia, melma e detriti hanno sepolto vivo l’operaio, mentre il suo collega è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dal finestrino del camion e riuscendo a dare l’allarme, sebbene si trovasse in stato confusionale e sotto choc.

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, tragico epilogo

I vigili del fuoco hanno lavorato dieci ore, anche cion il buio, per estrarre il corpo di Broda, rimasto bloccato all’interno della cabina dell’escavatore. Si è dovuto procedere con la massima cautela, per evitare altri cedimenti. Dalle 15 di ieri, il corpo dell’operaio è stato recuperato soltanto all’una di oggi: un’operazione complicata e disperata.

I Vigili del Fuoco al lavoro nella cava a Corridonia (Macerata)

Cordoglio e dolore nel Maceratese

La morte di Broda ha suscitato profondo cordoglio a Monte San Giusto, Corridonia e in tutto il Maceratese. Il sindaco sangiusrtese Andrea Gentili ha espresso dolore e vicinanza alla famiglia: in paese sarà proclamato il lutto cittadino. Il 48enne e il suo collega non lavoravano per la Rita Calcestruzzi, ma per una ditta esterna. Appassionato di moto, persona riservata, Broda lascia il padre e un fratello.