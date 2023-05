Septempeda Meeting con le gloriose 500

Ha superato il quarto di secolo il 500 Septempeda Meeting che tra ieri e oggi vive la 26ª edizione. Il raduno dedicato alle vecchie utilitarie di casa Fiat è promosso dal Gruppo Amatori 500 guidato dall’instancabile Giovanni Cavallini. Per il nuovo appuntamento sono attesi oltre 250 equipaggi. Oggi ritrovo in piazza Del Popolo alle ore 8 per le iscrizioni. Consegna a tutti i partecipanti di un ricco pacco e di un ricordo offerto sempre dal Gruppo Amatori 500. Poi prova di scorrimento per l’assegnazione del secondo trofeo “Roberto Valentini”. Alle ore 11 partenza per un breve giro turistico e aperitivo alla ditta Piancatelli. A seguire pranzo a Villa Berta con estrazione di una ricca lotteria. Saranno consegnati anche premi ai dieci gruppi più numerosi.