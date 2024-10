Sequestrati oltre 100mila articoli di Halloween non sicuri

Macerata, 30 ottobre 2016 – Sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle di Macerata oltre 100.000 articoli di Halloween non sicuri, su tutto il territorio provinciale, tra cui giocattoli privi del marchio Ce e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. La Guardia di finanza del comando provinciale di Macerata, a seguito di un’attività di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti con particolare riguardo al settore della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, hanno svolto una vasta operazione.

Gli articoli sequestrati

Gli interventi hanno permesso di rinvenire e sequestrare, in vari negozi della provincia, oltre 100.000 prodotti di vario genere, tra cui bigiotteria, bomboniere, prodotti per la persona, la casa e il giardinaggio riconducibili alla festa di Halloween e privi delle informazioni minime previste dal Codice del Consumo, volto a garantire la tutela della sicurezza e della salute degli utenti. Questo provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore riportino quantomeno le indicazioni, chiaramente visibili e leggibili, relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Sanzioni e sequestri

Per le irregolarità constatate, ogni operatore rischia sanzioni amministrative da 516 a 25.823 euro. Sono stati sottoposti a sequestro anche giocattoli privi della marcatura Ce e delle avvertenze sulla sicurezza (sulle etichette che accompagnano i prodotti devono essere necessariamente riportate le informazioni relative ai requisiti essenziali, all’età minima degli utilizzatori e, soprattutto, deve essere indicato il divieto di utilizzo in determinate fasce d’età).

Il marchio Ce

La marcatura Ce attesta che il prodotto sia stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall’Unione Europea in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. I relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’applicazione dei provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo.

"Tutela da merce contraffatta o insicura”

“L’attività svolta, oltre a garantire agli imprenditori onesti una condizione di leale concorrenza, mira soprattutto a tutelare il consumatore finale che, spesso, si imbatte nell’acquisto di merce contraffatta e/o insicura, ignaro dei potenziali rischi per la salute, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, gli utenti finali sono minori”, ricordano le Fiamme Gialle.