Sequestrati 1.300 articoli in vendita su una bancarella della fiera

Ben 1.300 articoli commerciali tra cui adattatori elettrici, batterie, pinze e spazzole per capelli sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a un ambulante extracomunitario, perché tutto quel materiale non risultava sicuro per il consumatore e perciò non rispettava i criteri del "codice del consumo". Inoltre, l’uomo è stato segnalato alla Camera di commercio ed è in arrivo, per lui, una contravvenzione a dir poco salata. È questo l’esito dei controlli effettuati lo scorso weekend dagli uomini della Tenenza di Porto Recanati, guidati dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. Le Fiamme gialle sono entrate in azione domenica mattina, durante la Fiera di Primavera che si stava svolgendo lungo corso Matteotti con diverse bancherelle. A un certo punto i militari, in borghese, si sono diretti davanti allo stand di un 48enne pakistano, residente nel Teramano. Sul banco erano posti in vendita svariati prodotti, come adattatori elettrici, prese schuko, confezioni con dentro batterie elettriche, tubetti di colla, spazzole per capelli, pinze e apri barattoli.

Peccato che su quella merce non erano indicati la provenienza, la composizione chimica e nemmeno le necessarie istruzioni in lingua italiana sull’uso. Insomma, tutti gli articoli erano totalmente privi di qualsiasi indicazioni e pure dei requisiti minimi previsti appunto dal "codice del consumo". Così, una volta terminati gli accertamenti, i militari hanno posto sotto sequestro amministrativo la bellezza di 1.300 prodotti. Mentre l’ambulante è stato segnalato alla Camera di commercio, che dovrà poi elevare la multa nei suoi confronti. Per il 48enne, infatti, scatterà una maxi verbale che va da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro. Va anche ricordato che l’operazione delle Fiamme gialle si inserisce, tra l’altro, in un ampio dispositivo di controllo a tutela dell’economia legale. Questo, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e dunque per garantire una protezione efficace dei consumatori e degli operatori commerciali onesti.