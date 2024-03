Sequestrati 200 chili di pesce

Pesce di dubbia provenienza, maxi sequestro in alcuni locali di origine etnica. Sequestrati circa 200 chili di prodotto ittico dalla Guardia costiera, sanzionati i titolari delle attività finite nel mirino dei militari. Vanno avanti già da qualche tempo i controlli da parte dei militari in tutta la regione lungo la filiera ittica, con l’obiettivo di contrastare la pesca illegale ma anche garantire la sicurezza del pesce che finisce sulle tavole. Nei giorni passati, i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, guidati dal tenente di vascello Chiara Boncompagni, in collaborazione con i militari del C.s.a.p. (Centro di Controllo Area Pesca) della Direzione marittima di Ancona, hanno effettuato una serie di controlli e di verifiche lungo la costa maceratese. A Civitanova, i militari hanno ispezionato alcuni esercizi commerciali di origine etnica, riscontrando, al termine degli accertamenti, la presenza di prodotto ittico, destinato al commercio, privo di qualsiasi documentazione attestante la provenienza. Per tale ragione, i militari hanno provveduto ad elevare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari delle attività controllate per circa 3 mila euro e a sequestrare, di conseguenza, circa 200 chili di prodotto ittico di vario genere. I controlli dell’Ufficio circondariale marittimo civitanovese proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di tutelare i consumatori, ai quali viene raccomandato sempre di prestare la massima attenzione e di acquistare esclusivamente prodotto tracciato, evitando quello pescato di dubbia provenienza.