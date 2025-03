Sequestrati 600 chili di vongole clandestine

Controlli al porto, sequestrati oltre 600 chili di vongole.

Nella mattinata di ieri i militari della guardia costiera di Civitanova, nel corso dei consueti controlli che hanno come obiettivo la tutela della risorsa ittica, coordinati dal Centro regionale di tutela della pesca della direzione marittima di Ancona, hanno effettuato degli accertamenti mentre erano in corso delle operazioni di sbarco del pescato al molo Martello. Le verifiche eseguite dai militari della guardia costiera hanno portato al sequestro di oltre 600 chili di vongole. Dagli accertamenti è emerso, infatti, che quelle vongole risultavano prive della documentazione necessaria per la commercializzazione. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro. Il prodotto ittico, ancora vivo, è stato rigettato in mare dai militari, contribuendo così alla salvaguardia dell’ecosistema marino. La guardia costiera invita i consumatori a prestare sempre massima attenzione nell’acquisto di prodotti ittici, verificando la loro tracciabilità e il rispetto della normativa vigente.

"Acquistare pescato sicuro e certificato – ricorda la guardia costiera in una nota – significa tutelare la propria salute e il mare". Controlli come quelli di ieri vengono eseguiti quotidianamente dai militari della capitaneria di porto di Civitanova per garantire la sicurezza dei consumatori e salvaguardare, allo stesso tempo, le risorse marine, così da garantire uno sviluppo sostenibile per il settore.

Chiara Marinelli