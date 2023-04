Serafino dell’Avvocato diventa maggiore

Promozione al grado di maggiore per il comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di Macerata, Serafino Dell’Avvocato. Il militare è arrivato in città nel marzo del 2021, dopo aver prestato servizio per tanti anni nel Fermano. Nominato ufficiale al merito della Repubblica dal maggio 2021, grazie alle numerose indagini portate a termine con successo in particolare contro furti e spaccio di stupefacenti, anche a Macerata si è messo in luce per l’impegno e i risultati ottenuti con le inchieste e le operazioni di prevenzione e controllo disposte sul territorio.