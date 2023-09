"Serata a Gualdo: 'Gualdo che spettacolo!' con Ossini e Straffi"

"Gualdo che spettacolo! I sogni che diventano realtà" è il titolo della serata, targata Marchestorie, che si svolgerà sabato alle 21.30 al Teatro Nuovo di Gualdo. Sul palco Massimiliano Ossini in veste di conduttore con ospite d’onore il papà delle Winx, fondatore della Rainbow, Iginio Straffi (nella foto), nato proprio a Gualdo, nonché cittadino onorario. "La serata sarà dedicata ai sogni suggeriti dai meravigliosi paesaggi e scorci che Gualdo da sempre regala e all’importanza delle proprie radici – spiegano i promotori –, la terra che ci ha visto nascere e alla quale torniamo per sentire la nostra essenza più autentica". Ingresso gratuito. L’evento, realizzato dal Comune con il contributo della Regione, si è reso possibile grazie al coinvolgimento di Sante Paolacci per i testi e la messa in scena, Samuele Giacomozzi per le musiche originali, Irene Profeta per le illustrazioni, Paolo Fineschi assistente di produzione, direzione amministrativa Tiziana Lo Cascio e produzione esecutiva a cura di Vincenzo Fazio & Arturo Morano per Art Show. Partner, Capponi Editore e L’Infinito a tavola.